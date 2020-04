Đồng Nai: Tóm gọn băng nhóm đi ô tô, mang mã tấu gây hàng loạt vụ trộm liên tỉnh

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong nhóm chuyên thuê xe taxi, ô tô tự lái để đi thực hiện trộm cắp liên tỉnh.

Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Mai Văn Hào (25 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thái Hùng (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Trung Hậu (26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Vũ Văn Thượng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 27/3, 4 đối tượng thuê xe taxi tìm đến nhà một người dân ở khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, các đối tượng cắt khóa cổng, đột nhập vào hiên nhà lấy trộm hai xe máy trị giá 70 triệu đồng.

Phát hiện xe bị mất, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an tiến hành trích xuất camera an ninh và lần theo manh mối các đối tượng.

1 ngày sau đó, Công an đã bắt giữ 4 đối tượng tại phòng trọ ở Biên Hòa. Tại đây, Công an còn thu giữ một kìm thủy lực, hai kìm cộng lực, hai mã tấu và 20 biển số xe máy, ô tô.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 10 vụ, lấy trộm gần 20 xe máy trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh Tây Nguyên.

Tài sản lấy trộm được các đối tượng sẽ đem về phòng rồi thay biển số, kết cấu máy để đi tiêu thụ. Số tiền kiếm được từ trộm cắp, 4 đối tượng dùng để mua ma túy sử dụng với nhau.

Về việc mang theo mã tấu mỗi khi đi trộm, các đối tượng khai để chống trả người dân nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn