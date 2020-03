Đồng Nai: Khởi tố 2 kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Thời điểm cuối năm 2019, đầu tháng 1/2020, người dân đi đường ở huyện Trảng Bom liên tục bị các đối tượng đi xe máy áp sát, cướp giật manh động gây hoang mang dư luận.

Là nạn nhân trong vụ cướp giật xảy ra vào 28/12/2019, chị .Th. (ngụ TP.Hồ Chí Minh) bị 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cướp giật 1 balo bên trong có 1 điện thoại, 4,3 triệu tiền mặt và nhiều giấy tờ khác.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã lần ra manh mối, khoanh vùng và tiến hành khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Thanh Sang vào giữa tháng 1/2020.

Khám xét nơi ở, cơ quan công an thu giữ hàng chục giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mô tô, thẻ ATM, túi xách và một số phụ tùng xe mô tô, là tang vật của các vụ cướp giật tài sản.

Qua đấu tranh, công an đã xác định được 5 bị hại trong hàng loạt các vụ cướp, cướp giật tài sản do băng nhóm này gây ra.

Liên quan đến vụ án, cơ quan Công an đang tiến hành truy bắt Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện công an Trảng Bom đề nghị những ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom (gặp điều tra viên Đào Anh Tuấn) để trình báo, giúp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án.

Uyên Châu