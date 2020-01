Đồng Nai: Đưa hơn 100 công an TP. Biên Hòa về các phường, xã

Ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa vừa ký quyết định điều động 109 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đội nghiệp vụ của đơn vị này về làm việc tại công an các phường, xã. Trong số này, có hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - trật tự.

Được biết, các cán bộ, chiến sĩ được điều động thực tế đã đi nhận nhiệm vụ mới và tham gia trực chiến trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vừa qua.

Việc điều động này nằm trong kế hoạch của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhằm tinh gọn các đội tại Công an TP.Biên Hòa, tăng cường thêm lực lượng chính quy cho các đơn vị công an tại các cấp phường, xã.

Thời gian tới, một số đội trưởng các đội nghiệp vụ của Công an TP Biên Hòa cũng sẽ tiếp tục được điều động về làm chỉ huy của công an một số phường, xã của TP Biên Hòa; các đội trưởng tại phòng cảnh sát giao thông về làm trưởng, phó công an các phường, xã tại các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ký quyết định điều chuyển 53 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai về các đội phong trào thuộc công an huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Nhiệm vụ, công việc của các các cán bộ, chiến sĩ được điều chuyển sẽ do chỉ huy các cấp huyện, thành phố tiếp nhận quyết định.

Nguyễn Tuấn