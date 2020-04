Đồng Nai: Cướp 600 triệu đồng của công ty để trả nợ cá độ bóng đá

Theo thông tin ban đầu, Đoàn Vũ Mạnh là nhân viên của công ty giao hàng tiết kiệm ở KCN Biên Hòa 1; do thiếu nợ tiền cá độ bóng đá, Mạnh nảy sinh ý định cướp tiền của công ty. Để thực hiện kế hoạch, Mạnh mua 1 con dao dài 31cm, bao tay, khăn bịt mặt, khẩu trang, áo khoác và ba lô.

Khoảng 20h ngày 4/4, Mạnh tới công ty mình làm việc tại địa chỉ đường số 10, KP 7, phường An Bình, TP Biên Hòa. Tại cổng, bảo vệ công ty là ông H (47 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Phước) thấy Mạnh bịt kín mặt và hỏi đi đâu thì Mạnh không trả lời.

Nghi đối tượng này có nhiều điều mờ ám, ông H lấy roi điện cầm trên tay và tiến lại gần thì bị Mạnh dùng dao chém. Bị tấn công, ông H làm rơi cây roi điện xuống đất. Mạnh nhặt cây roi điện rồi xông vào kho hàng của công ty.

Thấy chị N.N.T.V (25 tuổi, ngụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu, nhân viên thu ngân, thủ kho), Mạnh dùng dao uy hiếp, khống chế chị V và yêu cầu chỉ chỗ để tiền. Hoảng sợ, chị V đã chỉ vị trí cất tiền của công ty. Mạnh đã lấy đi số tiền là 600 triệu đồng rồi bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này, lực lượng bảo vệ cùng nhân viên công ty tổ chức bao vây, khống chế, bắt giữ Mạnh.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Công an TP Biên Hòa thu giữ 1 con dao dài 31cm và một số đồ vật khác cùng số tiền bị cướp. Vụ việc đang được công an an tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tuấn