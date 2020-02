Đồng Nai: Chém chị gái vợ rồi cố thủ trong nhà, dọa nổ bình gas

Theo thông tin ban đầu, Hưng và vợ cãi nhau nên vợ bế con bỏ đi. Biết chuyện, chiều nay, chị T (chị gái của vợ Hưng) đã đến nhà Hưng để tìm hiểu, giải quyết mâu thuẫn. Hưng yêu cầu chị T. phải cho biết nơi ở của vợ con Hưng ở đâu.

Không tìm được tiếng nói chung, Hưng dùng dao tấn công gây thương tích cho chị T phải đi cấp cứu.

Sự việc được người nhà báo cho công an. Khi Công an phường tới thì Hưng bất hợp tác, khóa trái cửa, dọa cho nổ bình gas khi công an tới gần.

Trước tình hình phức tạp, Công an Biên Hòa đã điều lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC tới hiện trường. Sau hơn 1 giờ thuyết phục, Hưng đã tự mở cửa và đi theo công an về trụ sở.

Ngay sau đó, Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Võ Xuân Hưng là đối tượng cộm cán tại địa phương.

Nguyễn Tuấn