Đơn hàng mua sắm tăng gấp đôi, siêu thị thắng lớn nhờ bán hàng online, điện thoại

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều hệ thống siêu thị đã triển khai bán hàng qua điện thoại, bán hàng online, giao hàng tận nhà miễn phí. Đây được xem là một biện pháp phòng chống dịch, giải pháp mua sắm nhanh chóng, an toàn và đảm bảo cho người dân trong thời điểm này.

Nhân viên tại cửa hàng Co.op Food nằm trong một khu chung cư ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) cho biết, từ ngày 18/3, cửa hàng đã gửi tin nhắn đến toàn bộ khách hàng để thông báo số điện thoại hotline, nhận đặt hàng, giao hàng qua điện thoại.

Trước đây, việc bán hàng qua điện thoại cũng đã được áp dụng song hầu như không có khách đặt vì mọi người vẫn có tâm lý mua hàng phải được trực tiếp sờ tận tay, nhìn tận mắt.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, để đảm bảo an toàn, khách hàng đã gọi đặt hàng nhiều hơn. Theo ghi nhận, trong tháng vừa qua, có gần 30 khách hàng thường xuyên đặt hàng qua điện thoại, với mỗi đơn hàng thường dao động từ 300 nghìn đến hơn 1 triệu đồng.

Theo đó, khách có thể dễ dàng đặt hàng qua điện thoại bằng cách gọi điện, nhắn tin, chụp hình gửi qua zalo, viber của nhân viên cửa hàng. Việc mua hàng qua điện thoại áp dụng với đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên, giao hàng miễn phí trong 2km.

“Khách hàng không cần đến trực tiếp cửa hàng vẫn có thể mua hàng hóa tiện lợi như giấy vệ sinh, dầu ăn, sữa chua, đến cả thực phẩm tươi sống như rau, thịt, cá”, nhân viên này cho hay.

Còn hệ thống siêu thị Big C cũng tung ra dịch vụ đặt hàng qua số điện thoại từ tháng 2/2020. Với hóa đơn mua hàng từ 200.000 đồng trở lên sẽ được giao hàng miễn phí trong phạm vi 10km.

Trong khi đó, thay vì gọi điện, hệ thống siêu thị Vinmart, từ ngày hôm qua 26/3, đã tung ra tính năng “đi chợ online” trên ứng dụng VinID, theo đó người dân không phải đến trực tiếp siêu thị mà vẫn có thể dễ dàng mua sắm thực phẩm tươi sống, rau củ quả đến đồ khô và nhu yếu phẩm khác ngay tại nhà. Tất cả đơn hàng trên 300.000 đồng được miễn phí vận chuyển và giao nhanh trong ngày.

Tương tự, siêu thị Lotte Mart mở rộng mua sắm online qua ứng dụng Speed L trong mùa cao điểm, người tiêu dùng có thể thanh toán tiền mặt khi giao hàng hoặc thanh toán thông qua thẻ ATM, thẻ tín dụng, ví điện tử,…

Điều bất ngờ theo các siêu thị đều cho biết, lượng đơn hàng đặt qua ứng dụng, qua điện thoại đều tăng trưởng, đạt kết quả khả quan.

Thậm chí một hệ thống siêu thị xin giấu tên cho biết, hệ thống bán hàng qua điện thoại của họ đang bị quá tải vì không đủ nhân lực.

“Trước đây, chúng tôi có bán hàng qua hình thức này nhưng lúc đó còn ít khách, nay quá tải, phải bổ sung thêm nhân lực nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, vận chuyển, giao hàng… Chính vì thế chúng tôi đang phải nỗ lực rất lớn, cố gắng hoàn thiện lại quy trình để đảm bảo thời gian giao hàng như cam kết, phục vụ khách hàng tốt hơn”, vị này cho hay.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Big C cho biết, đây là lần đầu tiên họ áp dụng hình thức bán hàng qua điện thoại tại chuỗi siêu thị của mình. Sau hơn 1 tháng rưỡi áp dụng chương trình này, doanh số bán hàng rất khả quan. Như các siêu thị Big C miền Nam, trong 2 tuần đầu tháng 3/2020, đạt doanh số trên 1.500 đơn hàng, dự kiến trong tháng 3/2020 sẽ đạt doanh số khoảng 3.000 đơn hàng; so với tháng 2/2020, doanh số tăng trưởng khoảng trên 200%.

“Khách hàng có phản hồi rất tích cực vì thời gian giao hàng nhanh, đảm bảo”, đại diện Big C cho hay.

Còn theo đại diện Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM Saigon Co.op (có 800 siêu thị, cửa hàng trên toàn quốc), tính từ tháng 1 đến nay nhu cầu đặt hàng qua điện thoại của người tiêu dùng tăng cao tùy khu vực. Trong đó có những khu vực đặt mua hàng qua điện thoại tăng gấp 10 lần so với những tháng trước.

Đại diện Lotte Mart cũng cho biết, thời gian gần đây nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, số lượng đơn hàng qua ứng dụng Speed L tăng từ 150%-200% so với ngày thường. Nguồn hàng mà hệ thống siêu thị phân bổ cho mảng online này cũng được tăng cường gấp đôi.

Nói về lý do vì sao lại chọn hình thức bán hàng qua điện thoại mà không phải một hình thức hiện đại hơn, đại diện Big C cho biết, mỗi phương thức bán hàng đều có ưu thế riêng của nó. Họ nhận thấy bán hàng qua điện thoại cũng là phương thức “đắc lực” cho khách hàng trong mùa dịch, khi khách hàng ngại đến những nơi đông đúc. Bán hàng qua điện thoại có thể hỗ trợ các khách hàng chưa có điều kiện online; là phương thức nhanh gọn, đơn giản, phù hợp với mọi lứa tuổi như người cao tuổi, trẻ em...

Tuy nhiên, để áp dụng chương trình bán hàng qua điện thoại, siêu thị đã phải tăng cường rất nhiều bộ phận như tăng cường bộ phận tiếp nhận thông tin và xử lý đơn hàng của khách; tăng cường bộ phận chuẩn bị và đóng gói đảm bảo chất lượng tới tay khách hàng an toàn nhất; tăng cường thêm đội ngũ vận chuyển và đào tạo thêm về kĩ năng tương tác với khách hàng. Đồng thời tăng thời gian làm việc của nhân viên, đảm bảo tới 22h đêm.

