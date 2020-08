Xử phạt 9X chống đối, chửi bới, đòi ra khỏi TP.Hải Dương

icon

Trong xưởng may nhỏ của gia đình chị Lê Thị Thu Nga (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), những người phụ nữ đang miệt mài với công việc may quần áo blouse, cố gắng may thật nhiều để hỗ trợ các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch.