Xử phạt 67,5 triệu đồng nhóm cải trang diễn trò ăn xin ở phố cổ Hội An

Chiều 5/5, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính nhóm cải trang diễn trò ăn xin trên địa bàn gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Nhóm người cải trang diễn trò ăn xin ở Hội An bị phạt 67,5 triệu đồng

Công an TP Hội An cho hay, sau khi cơ quan này có tờ trình, UBND thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật đối với nhóm cải trang thành ăn xin ở Hội An hôm 31/3.

Trong đó, Phan Anh Hạnh Tr. (SN 1984), Nguyễn Anh Thành T. (SN 1982) bị xử phạt mỗi người 15 triệu đồng, Trần Thị Minh Th. (SN 1977), Trần Thị H. (SN 1983), Nguyễn Thị Thu H. (SN 1978, tất cả cùng trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị xử phạt mỗi người 12,5 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt 5 trường hợp nói trên là 67,5 triệu đồng.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 31/3, trên facebook xuất hiện clip dài 48 giây cùng nhiều hình ảnh một nhóm người ăn xin ở phố cổ Hội An gây xôn xao dư luận. Nhóm người này trong bộ dạng rách nát, đầu đội nón, mặc trang phục của người ăn xin, ngồi cầm chén xin tiền.

Kế đến, có 2 thanh niên đi qua rồi phát tiền cho từng người. Rất dễ nhận ra đây là một cảnh dàn dựng, bởi người "ăn xin” liên tục được yêu cầu "làm lại, làm từ từ" để một người khác dùng điện thoại quay video.

Qua làm việc với cơ quan công an, nhóm cho biết, mục đích cải trang diễn trò ăn xin để chụp hình làm kỷ niệm. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng những hình ảnh này sau khi đăng lên facebook đã khiến nhiều người không hài lòng, nhất là trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh lây lan.

Sơn Tùng