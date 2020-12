Vụ hành hung, ném vỡ kính xe ở Thái Bình: Khởi tố 3 đàn em Cường “Dụ”

3 đàn em của Cường 'Dụ' vừa bị cơ quan Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự nơi công cộng…

Ngày 19/12, Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Tiến Đạt (SN 1991, ở tổ 9, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình), Nguyễn Ngọc Tốt (SN 1990, ở trú tổ 7, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Đặng Duy Hoài (SN 1989, ở thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình) về tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Khoản 2, Điều 318 Bộ Luật hình sự.

Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn.

Hiện, Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải tập trung điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của anh Nguyễn Minh Lập - chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến Tiền Hải - Hà Nội và ngược lại, những ngày gần đây, tại khu vực gần bến xe huyện Tiền Hải xuất hiện nhóm người đi xe máy, vô cớ chặn đầu xe khách của anh, tay cầm hung khí, chửi bới lái, phụ xe, đe dọa hành khách không cho xe lưu thông.

Sáng 10/12, xe khách của anh vừa chạy từ bến xe xã Nam Trung (huyện Tiền Hải) đi Hà Nội thì bị một ô tô con lạng lách, chặn đầu. Đến địa phận xã Nam Hà (huyện Tiền Hải), gặp đoạn đường đang sửa, những người trên xe con dừng lại giữa đường thay lốp xe.

Anh Lập xuống xe đề nghị họ cho lách qua để không gây ùn tắc giao thông, nhưng những người này không đồng ý nên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Lập và phụ xe bị những người trên lao vào đánh.

Anh Lập bị một người cầm thanh kim loại đập nhiều nhát vào đầu khiến anh phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt bị thương ở vùng đầu.

