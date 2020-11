Vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện: Nguyên nhân khó tin và hung khí

Hai cháu H.B.N. (9 tuổi) và H.N.V (4 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An

Theo lời khai ban đầu của chị P.T.D với cơ quan điều tra, trong bữa cơm tối, ông C. chê canh nấu không ngon dẫn đến bức xúc.

Trong lúc nóng giận, ông C. đã dùng hung khí là búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nội khiến cả 3 phải nhập viện cấp cứu, trong đó cháu H.N.V (4 tuổi) bị vỡ hộp sọ, tiên lượng xấu.

Tuy nhiên, theo người dân tại đây cho biết, trước đó ít ngày, giữa ông C. và gia đình đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, to tiếng.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh với nội dung “vĩnh biệt thế giới này” trong nhà ông C. Tuy nhiên, do uống thuốc trừ sâu, sức khỏe ông C. chưa được tốt nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai.

Sức khỏe của cháu H.B.N đã dần ổn định, riêng cháu V. đang được chăm sóc đặc biệt do bị vỡ hộp sọ.

Trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, nguyên nhân ban đầu được cho rằng do mâu thuẫn từ bữa ăn trong gia đình. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sâu xa của vụ việc.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 13/11, cháu H.B.N (9 tuổi) trên đầu đầy máu, vừa chạy vừa kêu cứu thất thanh.

Theo thông tin từ cháu N., người dân đến nhà ông H.T.C. (SN 1950, thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân) thì tá hỏa phát hiện chị P.T.D (SN 1986, con dâu ông C.) và con gái thứ 2 là H.N.V (4 tuổi, cháu nội ông C.) nằm bất tỉnh bên vũng máu.

Ngay sau đó, 3 mẹ con chị D. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, sau đó hai cháu được chuyển qua Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa. Qua 1 ngày điều trị, khỏe của cháu H.B.N đã dần ổn định. Riêng chị D. và cháu V. đang được chăm sóc đặc biệt.

