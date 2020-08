Vụ bé trai mất tích ở Bắc Ninh: Phá án thần tốc, giải cứu an toàn

Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu an toàn cháu bé bị mất tích Nguyễn Cao Gia Bảo.

Công an Bắc Ninh trích xuất camera để tìm cháu Bảo

Theo Cục Cảnh sát hình sự, sau khi nhận được thông tin phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và nhiều nguồn thông tin khác, các mũi trinh sát đã điều tra, phát hiện xe máy đối tượng đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đi có BKS 22…

Ngay sau đó, các tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh địa chỉ nơi đối tượng đưa cháu Gia Bảo về ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Qúa trình xác minh, tổ công tác phát hiện cháu Gia Bảo đang ở trong nhà của đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1988), trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi theo dõi tình hình, để giải cứu an toàn cho cháu Gia Bảo, các mũi trinh sát dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chọn thời điểm đối tượng Thu chủ quan, đã ập vào khống chế, bắt giữ giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc.

Nguyễn Thị Thu và đối tượng liên quan - Đặng Văn Bằng (SN 1987, trú tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)

Theo thông tin ban đầu, Thu bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay, trước khi dời nhà đối tượng có thai…

Sau khi trở về, để chồng “hờ” không nghi ngờ việc bị hỏng thai, Thu đã bắt cóc cháu Gia Bảo để nhận làm con mình.

Được biết, Thu làm nghề nghiệp không ổn định ở tỉnh Bắc Ninh, đã đi một số nơi tìm các cháu bé để bắt cóc và sau nhiều ngày tìm kiếm, Thu “nhắm” vào cháu Gia Bảo.

Khoảng 22h30’, đối tượng Thu đã được di lý Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bé Nguyễn Cao Gia Bảo được giải cứu an toàn

Bố cháu bé: "Tôi như được sống lại 1 lần nữa"

Ôm con trên tay, anh Hưng không kìm được nước mắt. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không dám tin cháu Bảo đã được an toàn về với gia đình nhanh đến vậy.

Gần 1h ngày 23/8, sân trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đông nghịt người, tất cả đều háo hức đợi chờ giây phút cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) trở về sau hơn 1 ngày bị bắt cóc ngay giữa trung tâm TP Bắc Ninh.

Chiếc xe đặc chủng của Công an tỉnh Bắc Ninh tiến vào dưới tràng pháo tay không ngớt của người dân, thấp thoáng phía sau cửa kính là những khuôn mặt vui mừng không kém của lực lượng phá án.

Anh Nguyễn Văn Hưng bế con trên tay bước xuống, mắt vẫn còn hoen đỏ. Cậu bé Gia Bảo dù đã phải trải qua quãng thời gian "kinh hoàng" vẫn nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy ông nội.

Anh Hưng kể, sau khi cháu Bảo bị mất tích, anh thực sự hoảng sợ. Việc con trai anh "biến mất" không một dấu vết phả vào tâm trí người cha ấy sự nặng nề, hoang mang tột độ.

Suốt một đêm không ngủ, cả nhà anh Hưng cùng hàng trăm người dân tình nguyện và lực lượng công an đi từng con phố, từng ngôi nhà, từng bụi cây với hi vọng tìm thấy cháu Gia Bảo, nhưng mọi thứ trở nên vô vọng.

Việc trở nên tồi tệ hơn khi quá trình trích xuất camera ở khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ - nơi cháu Gia Bảo mất tích cho thấy cháu bé bị một người phụ nữ lạ mặt đưa đi. Lúc này, ngoài những cố gắng tìm kiếm của gia đình, anh Hưng dồn mọi hi vọng vào lực lượng công an.

"Quả thật mọi thứ rất mơ hồ", anh Hưng nói. Tuy nhiên khi nỗi lo đang ngấm sâu vào suy nghĩ thì gia đình anh nhận được tin công an đã tìm thấy cháu Bảo ở một nơi cách xa hàng trăm cây số.

Anh Hưng kể lúc đi cùng Công an Bắc Ninh lên Tuyên Quang, dù được chắc chắn là đã tìm và giải cứu cháu Bảo an toàn nhưng thâm tâm anh vẫn rất rối bời. Chỉ đến khi nhìn thấy con đang ngủ ngon lành tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang, anh Hưng mới dám tin là thật.

Ôm cậu con trai vào lòng, anh Hưng chia sẻ, việc các anh công an tìm được con mình chỉ trong thời gian rất ngắn là điều kỳ diệu. Anh thấy mình như được sống thêm lần nữa, được sinh ra cháu Gia Bảo lần thứ 2.

Vụ bé trai 2 tuổi Nguyễn Cao Gia Bảo mất tích ở Bắc Ninh: Phá án thần tốc, giải cứu an toàn

Giải cứu an toàn

22h15’ đêm 22/8, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận với Báo CAND, Công an Bắc Ninh đã giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh chiều tối 21/8.

Đại tá Tùng cho biết “Hiện, cháu bé đang ở Tuyên Quang, chúng tôi đang đưa cháu về đoàn tụ với gia đình”

Vụ án xảy ra vào chiều tối 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng, SN 1983, ở Khúc Toại, Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh – bố cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, SN 2018 đón cháu đi học về, sau đó đưa con ra công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh chơi.

Do anh Hưng bận công việc nên phải sử dụng điện thoại, không quan sát được con. Ít phút sau, anh không nhìn thấy con đâu, vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tung tích bé, đồng thời báo cáo với cơ quan Công an.

Công an TP Bắc Ninh đã phối hợp với người nhà tìm kiếm tất cả các địa điểm xung quanh (tính từ viện đa khoa, viện sản nhi, chân cầu cao tốc, xung quanh hồ, các khu biệt thự, các cửa ngõ cống, công viên, bãi rác, nhà bóng, các khu vui chơi), đồng thời trích camera các nhà gần khu vực để tìm cháu bé; rà soát các mối quan hệ của gia đình cháu bé để nắm thêm thông tin.

Xác định cháu bé bị bắt cóc, ngày 22/8, trực tiếp Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp họp án, nhận định hướng điều tra, chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, tìm kiếm cháu bé, đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh lân cận kiểm soát các phương tiện nghi vấn, lần theo tung tích cháu bé.

Đến trưa 22/8, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu, SN 1988, HKTT ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng. Thu thuê nhà ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh. Lập tức, một tổ công tác đã khám xét nơi trọ của Thu, thu được bộ quần áo cháu mặc lúc bị mất tích.

Rà soát các mối quan hệ của Thu, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng đưa cháu đến nơi ở hiện nay của cô ta ở xóm 16, xã Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang. Công an Bắc Ninh đã phối hợp với Công an Tuyên Quang bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn cháu bé.

Bước đầu đối tượng khai nhận, sau khi bắt cóc cháu bé thì đưa về nhà trọ. Đến 3h sáng 22/8, Thu đưa cháu Bảo về Tuyên Quang.

PV (t/h)