VietinBank hỗ trợ tỉnh Bến Tre 7,2 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Bến Tre, VietinBank đã trao số tiền 7,2 tỷ đồng cho tỉnh Bến Tre để hỗ trợ nhanh chóng đẩy lùi đại dịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Phúc Linh đã tri ân sự hỗ trợ của VietinBank đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn phải phấn đấu để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, ngoài công tác phát triển kinh doanh, VietinBank luôn là đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Với nguồn hỗ trợ này, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sẽ sử dụng đúng mục đích, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn đang gặp khó khăn do dịch Covid -19”.

Đại diện VietinBank trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc VietinBank Bến Tre Phạm Thanh Phương chia sẻ: “Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, VietinBank đã thực hiện nhiều giải pháp để đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch. VietinBank nói chung và VietinBank Chi nhánh Bến Tre nói riêng đã tích cực triển khai Thông tư 01, 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công văn 802/BTR-THNS của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre về xem xét cơ cấu nợ, giảm lãi vay cho khách hàng. Đồng thời, định hướng, hướng dẫn khách hàng sử dụng thanh toán không bằng tiền mặt từ đó hạn chế các rủi ro mà giao dịch ngân hàng truyền thống mang lại trong thời gian dịch bệnh”.

Đối với tỉnh Bến Tre, từ năm 2009 đến nay VietinBank đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí gần 289 tỷ đồng thực hiện nhiều công trình an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực như xây dựng nhà ở cho người nghèo, các công trình cầu, đường giao thông nông thôn, trạm y tế, trường học; trao tặng xe ô tô cứu thương, quà Tết cho người nghèo; tài trợ Lễ hội dừa…; góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển.

Hi vọng thông qua các hoạt động thiết thực này của VietinBank, tỉnh Bến Tre sẽ có thêm nguồn lực để nhanh chóng đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid -19, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, VietinBank sẽ tiếp tục trao ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại nhiều địa phương khác trên cả nước.

Nguyễn Tiến Khôi