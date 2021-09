ông Hoàng Vĩnh Giang qua đời

icon

Dự báo hôm nay (11/9), nắng nóng xuất hiện các tỉnh miền Bắc với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng trên 35-36 độ C. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, do chịu ảnh hưởng của bão số 5 nên sẽ có mưa rất to, đặc biệt ở Quảng Trị - Quảng Ngãi.