Tuyên án cựu Trưởng Ban Dân tộc Nghệ An cùng nhiều đồng phạm

Với tội danh 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', bị cáo Lương Thanh Hải (nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) bị tóa án tuyên phạt 36 tháng tù treo.

Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An đã đưa xét xử vụ án sai phạm trong “Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội dân tộc Ơ Đu” xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An.

Theo đó, bị cáo Lương Thanh Hải (SN 1962, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cùng các đồng phạm tại phiên tòa xét xử.

Cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Tâm Long (SN 1974), quyền Trưởng phòng Chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Kim Văn Bốn (SN 1982), cán bộ Phòng Chính sách; Chu Thị Thúy Khanh (SN 1974), nguyên kế toán trưởng tại Ban Dân tộc; Lê Văn Sơn (SN 1962), Giám đốc Công ty xây dựng Văn Sơn và phó giám đốc Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981) cùng về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, trong năm 2020, phát hiện những sai phạm của những người thực hiện ở đề án này. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can.

Cụ thể, bị can Kim Văn Bốn đã nhiều lần lập khống chứng từ, nâng khống khối lượng để thanh toán số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Từ số tiền chênh lệch, Bốn và Long thống nhất không nhập quỹ, không đưa vào hạch toán trong sổ kế toán khoản tiền trên.

Đồng thời, lập bảng cân đối thu chi và dự kiến mức chia khoản tiền này cho lãnh đạo, cán bộ ở nhiều phòng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Hành vi kể trên của Kim Văn Bốn và Nguyễn Tâm Long đã gây thiệt hại cho đề án với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tại phiên toà xét xử, cả 2 bị cáo Bốn và Long đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với, bị cáo Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh Nghệ An, cáo trạng nêu, trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, người này đã không kiểm tra chặt chẽ kết quả thực hiện công việc được giao của cán bộ dưới quyền.

Không kiểm tra các tài liệu, tính xác thực vẫn ký vào các tài liệu trong hồ sơ đề nghị thanh toán mà cấp dưới trình lên. Không phát hiện được sai phạm của Kim Văn Bốn và Nguyễn Tâm Long, dẫn đến bị lập khống và chia tiền cho các cá nhân; gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Hai bị cáo Kim Văn Bốn và Nguyễn Tâm Long lãnh án 9 năm tù giam.

Ngoài ra, 2 bị cáo Lê Văn Sơn, Nguyễn Đình Thịnh, thực hiện gói thầu số 2 trong việc mua sắm thiết bị máy cày phục vụ trồng trọt và chăn nuôi ở dự án. Hai bị cáo này đã lập khống hồ sơ, đánh tráo mua máy cày Thái Lan thành máy cày của Nhật Bản để thanh toán số tiền hơn 224 triệu đồng.

Riêng bị cáo Chu Thị Thúy Khanh là kế toán trưởng, biết trong hợp đồng số 2 về việc mua máy cày không đúng. Tuy nhiên, bà Khanh vẫn ký duyệt chi thanh toán số tiền hơn 224 triệu đồng. Hành vi của bà Khanh được xác định là liên đới gây thiệt hại cho Ban Dân tộc.

Từ đó, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An xác định bị cáo Lương Thanh Hải liên đới gây thiệt hại cho Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Thanh Hải lãnh 36 tháng tù treo; bị cáo Lê Văn Sơn lãnh 18 tháng tù treo, bị cáo Chu Thị Thúy Khanh và Nguyễn Đình Thịnh cùng lãnh 15 tháng tù treo.

Đối với bị cáo Kim Văn Bốn lãnh 4 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Tâm Long lãnh 5 năm tù giam.

Bảo Trâm