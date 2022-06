Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt nhiều “con bạc” có tiền án, tiền sự

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn.

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình, phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa bàn các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành (Nghệ An) tham gia. Ngay sau đó, chuyên án được đơn vị này xác lập để đấu tranh.

Cảnh sát xác định cầm đầu nhóm đối tượng này là Lê Văn Hùng (SN 1980, trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông). Hùng là đối tượng đã có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi liên hệ được các đối tượng có nhu cầu, Hùng tập hợp rồi thuê lái xe chở đến các địa điểm đã chuẩn bị sẵn và không cho các đối tượng tham gia đánh bạc biết trước. Mỗi “con bạc” khi tham gia phải nộp 500.000 đồng cho Hùng.

Các địa điểm phục vụ đánh bạc được Hùng sắp xếp, bố trí ở khu vực đồi keo, rừng sâu trên địa bàn huyện Con Cuông và phân công người cảnh giới, canh gác; hoạt động vô cùng tinh vi.

Hàng chục đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. (Ảnh. CANA)

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, trưa 13/6/2022, Hùng thuê lái xe ô tô 16 chỗ chở các đối tượng tham gia đánh bạc đến địa điểm được bố trí sẵn ở khu vực đồi keo xã Bồng Khê, huyện Con Cuông để “sát phạt”.

Ngay khi các đối tượng tham gia đánh bạc chuẩn bị rời khỏi hiện trường, Tổ công tác Ban chuyên án gồm 30 cán bộ, chiến sĩ phòng PC02 chủ trì, phối hợp Công an huyện Con Cuông và các đơn vị liên quan đã mật phục, bắt giữ thành công 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Điều tra, mở rộng đến ngày 16/6/2022 cơ quan Công an bắt giữ thêm 05 đối tượng trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lê Văn Hùng cầm đầu.

Tang vật lực lượng chức năn thu giữ gồm hơn 305 triệu đồng tiền mặt; 01 xe ô tô (là phương tiện sử dụng chở các đối tượng tổ chức và các con bạc đến điểm đánh bạc lưu động); 01 bộ bát đĩa sứ, 04 con xúc xắc, 14 điện thoại các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện, chuyên án đang được phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm