Một tháng vẫn có hàng nghìn vụ tai nạn làm gần 500 người tử vong

Căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp số liệu và cho biết, từ ngày 15/3/2020 đến 14/4/2020, toàn quốc xảy ra 1.040 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 383 vụ (giảm 26,91%), giảm 166 người chết (giảm 24,96%), giảm 302 người bị thương (giảm 29,09%).

Ảnh minh họa.

Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên bao gồm: Đường bộ xảy ra 567 vụ, làm chết 490 người, bị thương 258 người. So với cùng kỳ năm trướcgiảm 183 vụ (-24,4%), giảm 159 người chết (-24,5%), giảm 142 người bị thương (-35,5%).

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 7vụ (-53,85%), giảm 7 người chết (-53,85%), giảm 5người bị thương (-83,33%).

Đường thuỷ xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ trước, giảm 3 vụ (-37,5%), số người chết không thay đổi (3/3), tăng 1người bị thương (1/0).

Hàng hải không xảy ra vụ tai nạn nào. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (0/0), số người chết và mất tích không thay đổi (0/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Về va chạm giao thông, toàn quốc xảy ra 462 vụ, làm bị thương nhẹ 476 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (giảm 29,14%), giảm 156 người bị thương nhẹ (giảm 24,68%).

Thống kê số vụ tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/4/2020) cho thấy, toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 944 vụ (giảm 17,31%), số người chết giảm 432 người (giảm 16,81%), số người bị thương giảm 847 người (giảm 20,91%).

P.Liên