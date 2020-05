Hai ngày nghỉ lễ: 33 vụ tai nạn giao thông, 33 người tử vong

Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vượt xe không đúng quy định (do xe phía sau cố tình vượt khi chưa đảm bảo đủ điều kiện an toàn để vượt và xe phía trước chưa có tín hiệu cho phép vượt); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; lùi xe không đúng quy định; không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe; sử dụng rượu bia; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước...

Ảnh minh họa.

Về tình hình ùn tắc giao thông, do nhu cầu của người dân di chuyển về quê lớn, lưu lượng phương tiện đột ngột tăng cao vào ngày đầu đợt nghỉ lễ dẫn đến một số tuyến đường, khu vực ra vào cửa ngõ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các bến xe xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Trên các tuyến đường bộ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) nhiều phương tiện gặp sự cố từ Km 182 đến Km 203; tuyến Long Thành - Dầy Giây (khu vực trạm thi phí Long Phước và cầu Long Thành hướng TP Hồ Chí Minh đi Dầu Giây) lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến gây ùn ứ.

Số phương tiện tham gia giao thông chủ yếu là xe cá nhân. Thống kê trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình của ngõ phía nam của Thủ đô, trong các ngày 28/4 có 55.533 phương tiện, ngày 29/4 có 78.368 phương tiện, ngày 30/4 có hơn 90.000 phương tiện. So với các ngày cuối tuần trước dịch Covid-19, lưu lượng xe tăng khoảng 30.000 phương tiện.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ngày 28/4 có 28.333 phương tiện, ngày 29/4 có 35.068 có phương tiện, ngày 30/4 có 41.509 phương tiện. Lưu lượng phương tiện tương đương so với các ngày cuối tuần trước dịch Covid-19.

Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, ngày 1/5 có 43.370 phương tiện giảm 9,8% so với ngày 30/4.

Tình hình đua xe trái phép

Ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lúc 04h30' ngày 30/4/2020, tại Km 38+200 Quốc lộ 51 thuộc phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra việc có nhóm thanh niên tụ tập rú ga, nẹt pô, tụ tập chạy quá tốc độ có dấu hiệu đua xe trái phép. Các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập, tạm giữ 09 xe mô tô, 01 người điều khiển mô tô.

Tại Hải Phòng, ngày 30/4/2020, Phòng PC08 Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng kiểm tra xử lý 21 đối tượng thanh thiếu niên (độ tuổi từ 14 đến 18) vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, một số phương tiện không có biển kiểm soát, chạy tốc độ cao trên tuyến, địa bàn quận Đồ Sơn, tạm giữ 21 phương tiện, đã bàn giao các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Tại An Giang, ngày 01/5/2020, Phòng PC08 Công an tỉnh An Giang phát hiện, xử lý 01 nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép; kết quả: tạm giữ 23 đối tượng, 31 xe mô tô thay đổi hình dáng, kết cấu, đặc tính... để xử lý theo quy định.

Tại Trà Vinh, vào khoảng 07 giờ 05 phút ngày 30/4/2020, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội zalo phát hiện một số đối tượng hẹn nhau tụ tập. Phòng PC08 Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an huyện Tiểu Cần tiến hành hóa trang mật phục phát hiện có khoảng 50 xe mô tô các loại và 65 đối tượng đang tụ tập trên tuyến QL60, ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần để chuẩn bị đua xe. Sau khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy, lực lượng CSGT tiến hành dừng phương tiện kiểm tra được 23 đối tượng. Qua kiểm tra, đã tiến hành lập biên bản VPHC và tạm giữ 19 xe mô tô.

Tại Tiền Giang, ngày 01/5/2020, 02 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô chạy với tốc độ cao tại Km 06 QL30, thuộc ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và Km 1989 QL1, thuộc phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang gây mất trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai phương án chặn dừng, bắt giữ 15 xe mô tô, 15 đối tượng có liên quan; trong đó nhiều xe đã thay đổi kiểu dáng, dung tích xi lanh. Phòng CSGT bàn giao Công an thị xã Cai Lậy, Công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra làm rõ.

Kết quả tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.267 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ hai của năm 2019, tăng 3.590 trường hợp (tăng 97,6 %).

Về giao thông đường bộ, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.184 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ thứ hai của năm 2019, tăng 3.676 trường hợp (tăng 104,7%); tạm giữ 185 xe ô tô, 1087 xe mô tô; tước 256 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 316 t/h (tăng 137 t/h). Trong đó, các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 45 t/h vi phạm, phạt tiền nộp Kho bạc 51 triệu đồng, tước 07 GPLX, tạm giữ 01 mô tô.

Về đường thủy, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 80 trường hợp vi phạm, so với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2019, giảm 89 trường hợp (giảm 52,6 %) ; phạt tiền 39 triệu đồng.

CSGT đường sắt phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn cho 13.012 hành khách đi tàu.

Tiến Dũng