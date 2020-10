Tin hàng xóm 'tốt' cho vay tiền không lãi, sau một thời gian nhận giấy báo nợ... 5 tỷ đồng

Chia sẻ với phóng viên, luật sư Đặng Văn Khải (VPLS Trung Hòa, Hà Nội) cho biết văn phòng ông đang tiếp nhận và xử lý vụ việc hết sức éo le, ngang trái. Nạn nhân trong vụ việc là ông Lưu Phi (75 tuổi) đến văn phòng kèm đơn kêu cứu khẩn cấp.

Ảnh minh họa

Theo luật sư Văn Khải, ông Phi có mảnh đất tại Long Biên (Hà Nội và có giấy tờ rõ ràng. Đến năm 2018, do nhà cửa cũ kỹ, xập xệ quá, có thể xảy ra tai nạn nguy hiểm, ông Phi quyết định xây và sửa lại nhà.

Do không có tiền nên ông Phi có ý định thế chấp sổ đỏ, vay tiền ngân hàng. Hàng xóm của ông Phi là anh Hoàng Văn Khánh nói là sẽ cho ông vay một nửa tiền và không tính lãi suất. Vì vậy, anh Khánh đề nghị ông Phi chỉ vay ngân hàng 500 triệu đồng, còn lại để anh Khánh cho vay (vì coi như là để dành tiền).

Tin tưởng tấm lòng người hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau", ông Phi đã ký hợp đồng ủy quyền cho anh Khánh đi thực hiện thủ tục vay tiền tại ngân hàng (do anh Khánh đang làm chuyên viên trong ngân hàng).

Sau khoảng 01 tháng, anh Khánh đưa cho ông Phi 500 triệu đồng. Sau đó, cứ tầm 3-4 tháng, anh Khánh lại đưa ông Phi ký các giấy tờ. Anh Khánh nói với ông Phi rằng đây là các giấy xác nhận tình trạng tài sản của ngân hàng. Nhiều lần ký đều vào ngày đóng tiền lãi nên ông Phi nghĩ đó là ký giấy tờ xác nhận mình đóng lãi (ông Phi nhờ anh Khánh thu và nộp tiền lãi cho ông).

Khoảng 6 tháng đầu, ông Phi đều nhận được những biên lai và xác nhận thu tiền lãi có dấu của ngân hàng nên về sau ông Phi giao tiền lãi cho anh Khánh đóng, thi thoảng có tháng có biên lai, có tháng không. Nhưng vì tin tưởng hàng xóm và bận việc xây nhà nên ông Phi không mảy may suy nghĩ gì khác.

Sau khi xây được khoảng một nửa căn nhà, ông Phi hỏi vay Khánh số tiền 300 triệu đồng để hoàn thiện nốt vì lúc đầu Khánh hứa cho ông Phi vay tiền. Lúc này Khánh nói tiền mặt chỉ còn 100 triệu đồng nên đưa trước cho ông Phi vay, đợi khoảng 2 tuần nữa con trai trả tiền thì sẽ cho ông vay thêm. Ông Phi cũng tin tưởng và cầm trước 100 triệu đồng. Sau đó, ông Phi thấy Khánh dọn đồ trong nhà, hỏi thì Khánh bảo vào thăm con gái ở trong Nam một tuần và đi mất.

Hơn 01 tháng sau do vẫn không thấy Khánh về nên ông Phi gọi điện nhưng đều không thấy Khánh bắt máy. Do không biết Khánh đang ở đâu nên ông Phi không còn cách nào liên lạc. Bẵng đi một thời gian dài, đến đầu tháng 8/2019, phía ngân hàng gửi thông báo yêu cầu nộp tiền lãi thì ông Phi phát hiện số tiền lãi phải nộp trong thông báo tăng gấp 10 lần so với số tiền hàng tháng.

Ông Phi tới ngân hàng tìm hiểu thì bất ngờ biết được rằng số tiền vay ngân hàng đã được vay thêm nhiều lần, tổng số tiền vay lên đến hơn 5 tỷ đồng. Quá bất ngờ, ông Phi yêu cầu được xem hồ sơ thì phát hiện ra những giấy tờ, phụ lục đều là chữ ký thật do chính Phi ký từ những giấy tờ mà anh Khánh đã đưa cho ông trước đó.

Hóa ra, những tài liệu trước đó Khánh cho ông Phi ký đều là giấy tờ vay thêm. Hiện nay, ông Phi đang đứng trước cảnh mất nhà đất, số tiền vay quá lớn và không xác định được hiện tại Khánh đang ở đâu nên đã gửi đơn thư kêu cứu đến nhiều nơi.

* Tên nạn nhân và nhân vật đã được thay đổi.

Tiến Anh