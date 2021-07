Xử phạt 500 triệu đồng 250 trường hợp không thực hiện giãn cách xã hội

icon

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (22/7) đến ngày 25/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; Thanh Hóa, Nghệ An đề phòng ngập úng.