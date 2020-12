Giá rét bao trùm miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Hà Nội không mưa

Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo: Ngày và đêm nay (17/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Cảnh báo, khoảng từ ngày 18/12, không khí lạnh lại được tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến khoảng ngày 20/12 tiếp tục xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (17/12) không mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Hà Nội không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (17/12)

Hà Nội:

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, Riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên - Lai Châu sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Theo Báo Lào Cai , những ngày qua, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa giảm mạnh, rét đậm và rét hại, nhiệt độ dao động khoảng 5 - 8 độ C. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhất là tại các trường bán trú, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện các biện pháp chống rét cho học sinh.

Ông Đỗ Văn Tân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa cho biết: Để chủ động phòng, chống rét cho học sinh, phòng đã có văn bản chỉ đạo hiệu trưởng các trường theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên phương tiện thông tin đại chúng, căn cứ tình hình thời tiết thực tế trên địa bàn để điều chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc buổi học trong những ngày quá rét. Các điểm trường chủ động đảm bảo cơ sở vật chất, mua sắm máy sưởi, chăn ấm... để giữ ấm cho học sinh. Ngoài ra, nhân viên y tế các trường cần chuẩn bị thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị các bệnh thường mắc vào mùa đông. Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn thị xã cũng huy động sự đóng góp của các tổ chức từ thiện như ủng hộ chăn ấm, quần áo ấm cho học sinh.

Trường Tiểu học Hàm Rồng (phường Hàm Rồng) có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Vào những ngày rét đậm, rét hại, nhà trường chỉ đạo nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe, yêu cầu cấp dưỡng bổ sung thêm khẩu phần ăn, giúp học sinh tăng cường sức đề kháng. Trước diễn biến thất thường của thời tiết trong mùa đông, nhà trường luôn đảm bảo về cơ sở vật chất và trang bị chăn ấm đầy đủ. Các phòng học đều đóng kín cửa, có trải đệm xốp, đủ ánh sáng để học sinh học tập, vui chơi. Nhà trường cũng hạn chế cho học sinh tham gia hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ xuống thấp và giáo viên chủ động cho học sinh tập thể dục, vui chơi trong lớp.

Còn ở trường THCS Phan Si Păng có 443 học sinh thuộc 12 lớp học (có 142 học sinh bán trú) trong năm học 2020-2021, nội dung quan trọng được nhà trường, nhất là các trường học bán trú đặc biệt quan tâm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong mùa đông là đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Bên cạnh việc giữ ấm cho các học sinh, các trường đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng và tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn. Bữa ăn trong những ngày rét được tăng cường thêm rau xanh, thực phẩm giàu chất đạm.

PV (tổng hợp)