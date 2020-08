Dự báo thời tiết ngày 11/8: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng trên 38 độ C, đêm mưa rải rác

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5000m nên chiều tối và đêm nay, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Bão số 3 hướng vào Trung Quốc, gần tâm bão gió giật cấp 10

Theo bản tin vừa phát đi lúc 17h03 ngày 10/8, hồi 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Hình ảnh vị trí và đường đi của bão số 3. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 04 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,0 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông trong tối và đêm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông trong tối và đêm nay còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài 2-3 ngày

Trưa nay (10/8), ở khu vực Hòa Bình, trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày mai (11/8), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, dự báo ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Khu vực Hà Nội từ ngày mai đến ngày 12/8 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Chỉ số tia UV có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Đợt nắng nóng ở các tỉnh Nam Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8.

Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/8.

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai 11/8

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phân tích và dự báo xu thế thời tiết 10 ngày, từ đêm nay đến ngày 20/8

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 10 đến ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12-18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ ngày 14-17/8 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 19-20/8, có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ:

Từ đêm 10 đến ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12-18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ ngày 14-17/8 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 19-20/8, có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 10 đến ngày 12/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 12-18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ ngày 14-17/8 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 19-20/8, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 10 đến ngày 13/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13-20/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ đêm 13-19/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 10-17/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc từ ngày 11-13/8 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 18-20/8, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên

Từ đêm 10-17/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 18-20/8, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 10-17/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 18-20/8, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.



PV (tổng hợp)