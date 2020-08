Thời tiết ngày đầu thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng

icon

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều và tối nay, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Nam Bộ còn có mưa vừa, mưa to. Từ nay đến ngày 08/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông...