Dự báo thời tiết ngày 8/8: Cả nước mát mẻ, mưa rào về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/8), ở các tỉnh Bắc Bộ, ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Sìn Hồ (Lai Châu), Hoàng Su Phì (Hà Giang), Bắc Ninh, Hoài Đức (Hà Nội), Chí Linh (Hải Dương), Nam Định, Biên Hòa (Đồng Nai),…

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong đêm nay và sáng mai (08/8), ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h); khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang khả năng có mưa to (lượng mưa 50-100mm/24h).

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, trời mát.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Chiều mai (8/8), thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ tới phòng thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi chi tiết các môn. Trong 2 ngày 9-10/8, các thí sinh sẽ dự thi các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tổ hợp KHTN và Tổ hợp KHXH (theo nguyện vọng đăng ký của các thí sinh)

Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (8/8)

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông gây mưa rào và dông mạnh trên biển

Ngày 7/8, trên khu vực giữa Biển Đông có một vùng áp thấp. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít di chuyển.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với vùng áp thấp trên kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.

