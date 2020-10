Mưa lũ lớn ở miền Trung và không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

Sáng sớm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo ngày và đêm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp nên ở Bắc Bộ từ nay đến ngày 30/10 tiếp tục có mưa, mưa rào. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Mưa lớn: Trong khoảng 6h, từ 19h ngày 28 đến 01h ngày 29/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hã Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-35mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 58.8mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 48mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 108.4mm,...

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 31/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 30/10 có lúc có mưa, mưa rào; Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ; trời lạnh.

Lũ nguy hiểm trên các sông ở miền Trung và Bắc Tây Nguyên

Mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức BĐ1-BĐ2; Trên sông Đắkbla tại Kon Tum, sông Ba tại Ayunpa xuống dưới mức BĐ1. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, đặc biệt tại các huyện:

Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch;

Quảng Trị: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và phía tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng;

Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền;

Quảng Nam: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My;

Quảng Ngãi: Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh;

Kon Tum: Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai, Đắk Hà, Sa Thầy, Konplong;

Gia Lai: An Khê, Ayun Pa, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, Chư Pưh, Phú Thiện.

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum; đặc biệt tại các khu vực sau:

Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới;

Quảng Trị: Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị;

Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền

Quảng Nam: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An

Quảng Ngãi: Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, TP Quảng Ngãi

Kon Tum: Đắk Hà, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Konplong, thành phố Kon Tum.

Từ hôm nay, lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh và Quảng Bình lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. (Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 3

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay (29/10)

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ



Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào, mưa rào. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 26-28 độ.



Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ; riêng các tỉnh đồng bằng 20-23 độ.



Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ, phía Nam 25-28 độ



Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc gió đông nam đến đông, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.



Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ:

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

