Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C, mưa rào diện rộng

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ vùng núi tại Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (29/10), không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc của rãnh áp thấp qua khu vực Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên sáng nay (30/10) ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Khu vực Hà Nội sáng nay (30/10) có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ. Trời lạnh.

Khu vực Hà Nội trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất có lúc chỉ 19 độ C. (Ảnh minh họa)

Vịnh Bắc Bộ ngày và đêm nay có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Tình hình mưa ở các tỉnh miền Trung: Trong 6h vừa qua (lượng mưa tính từ 19h ngày 29/10 đến 01h ngày 30/10), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm; riêng vùng núi phía Tây Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa 100 – 250mm, có nơi lớn hơn như: Đô Lương (Nghệ An) 368mm, Yên Thượng (Nghệ An) 305mm, Thanh Thủy (Nghệ An) 270mm, Thanh Hương (Nghệ An) 263mm,...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp qua trung Trung Bộ đang đầy dần lên và nhiễu động gió Đông trên cao, nên từ nay đến ngày 31/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 30/10

Hà Nội:

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình), có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

