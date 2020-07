Miền Bắc mát mẻ, mưa lớn nhiều ngày tới

Dự báo thời tiết ngày 28/7, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Hiện nay (28/7), vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m tiếp tục duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Từ nay đến sáng 29/7, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Từ ngày 29-31/7, ở Bắc Bộ có mưa dông rải rác; vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Hà Nội mát mẻ, có mưa rào trong nhiều ngày tới. (Ảnh minh họa)

Những ngày đầu tháng 8, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực các huyện Sóc Sơn, Đông Anh. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông ở các huyện này, sau đó vùng mây dông sẽ tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng đến các quận, huyện khác của thành phố Hà Nội. Từ nay đến sáng 29/7, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 28/7

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phân tích và dự báo xu thế thời tiết từ đêm 27/7 đến ngày 6/8

Khu vực Hà Nội:

Từ đêm 27-28/7, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 29-30/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ ngày 31/7-03/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 04-06/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc Bộ:

Từ đêm 27-28/7, có mưa, vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 29-30/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ ngày 31-03/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 04-06/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 27-28/7, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 29-30/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng. Trong Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ ngày 31/7-03/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 04-06/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 27/7 đến ngày 30/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt; riêng ngày 29, ngày 30/7 có nắng nóng cục bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 31/7-03/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 04-06/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 27-29/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/7-03/8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 04-06/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 27-29/7 và thời kỳ từ ngày 05-06/8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/7-04/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 27-29/7 và thời kỳ từ ngày 05-06/8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/7-04/8, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



PV (tổng hợp)