Bắc Bộ rải rác mưa dông, Nam Bộ chiều tối mưa to

Trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, vùng núi đề phòng sạt lở đất; đô thị thấp trũng dễ bị ngập úng. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa to.