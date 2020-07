Tháng 7 có xảy ra nắng gay gắt kéo dài kỷ lục như tháng 6 không?

Tuy nhiên thời gian và cường độ các đợt nắng nóng đã suy giảm so với tháng 6.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến trong khoảng từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong khi đó, dù nhiệt độ suy giảm nhưng oi bức vẫn bao trùm các tỉnh Bắc Bộ vào thời điểm ban ngày. Liệu trong tháng 7 nắng nóng có suy giảm hay không? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Hưởng trao đổi. (Ảnh: Hạnh Lê)

Thưa ông, trong tháng 6 ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã trải qua thời tiết nắng nóng gay gắt với nền nhiệt rất cao. Vậy Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định xu thế thời tiết trong tháng 7 như thế nào?

- Chúng tôi khẳng định là trong tháng 7 thời tiết sẽ vẫn nắng nóng. Trong những ngày đầu tháng 7 (khoảng từ 1.7 đến 5.7) do tác động của rãnh thấp Tây Bắc, Đông Nam và hội tụ gió thì khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng.

Còn tháng 7 là giai đoạn mùa mưa của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cho nên sẽ có rất nhiều ngày mưa dông trên diện rộng, thời gian mưa tập trung xảy ra vào khoảng chiều và tối. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cảnh báo ở khu vực này có nguy cơ xảy ra các hiện tượng lốc xoáy, mưa lớn vào chiều và tối có khả năng gây ra ngập úng cục bộ ở các thành phố lớn như Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Vậy liệu trong tháng 7 Bắc Bộ và Trung Bộ có còn trải qua một đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kỷ lục như tháng 6 vừa qua hay không, thưa ông?

- Chúng ta đã biết, trong tháng 6 có đợt nắng nóng kéo dài 15 - 20 ngày, có đợt nắng nóng chỉ kéo dài 2 - 3 ngày. Chúng tôi xét về số ngày có nắng nóng, thì trong tháng 7 này, ở Bắc Bộ số ngày nắng nóng ít hơn tháng 6 (tháng 6 là 20 - 24 ngày có nắng nóng). Miền Trung cũng sẽ tương tự như vậy.

Trong khoảng giữa tháng 7, nắng nóng có khả năng quay trở lại khu vực Bắc Bộ cũng như Trung Bộ. Tuy nhiên cường độ nắng nóng của những ngày giữa tháng 7 sẽ không quá gay gắt và kéo dài như những ngày tháng 6 vừa qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định vào khoảng cuối tháng 7 sẽ có những đợt mưa rào và dông tái xuất hiện. Tình trạng nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ giảm dần trong giai đoạn cuối tháng 7.

Vậy dự báo bao giờ nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc và Trung Bộ, thưa ông?

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đánh giá trong tháng 7 ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên bước sang tháng 8, ở Bắc Bộ bước vào mùa mưa, nắng nóng sẽ không còn hoặc có nhưng chỉ xuất hiện một vài ngày. Trong khi miền Trung tiếp tục duy trì nắng nóng trong tháng 8 nhưng thời gian và cường độ giảm dần.

Như vậy, có thể nói từ tháng 7 trở đi nắng nóng trên cả nước có xu hướng giảm dần.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Theo laodong.vn