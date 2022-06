Bắc Bộ dịu mát, chuẩn bị đón nắng nóng đợt mới trong 2 ngày tới

icon

Dự báo thời tiết Bắc Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to từ chiều tối đến đêm, nhiệt độ cao nhất khoảng 29-32 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp diễn nắng nóng, đề phòng hỏa hoạn, sốc nhiệt.