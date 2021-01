Miền Bắc rét khô, miền Nam trời lạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (18/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngày và đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Kết quả đo nhiệt độ lúc 6h sáng nay tại trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) là 2,4 độ; Pha Đin (Điện Biên) 3,7 độ; Mộc Châu (Sơn La) 5,2 độ; Đồng Văn (Hà Giang) 5,7 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,9 độ và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,8 độ. Tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận, nhiệt độ sáng nay ở mức 10-12 độ C.

Nhiệt độ tại một số trạm đo lúc 6h sáng nay (18/1).

Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Từ đêm nay, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay như sau:

Hà Nội:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 16-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, có nơi dưới 5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất : 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi giật cấp 6. Trời rét; phía Bắc rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, phía Nam 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Nam Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, miền Đông có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Lái xe lưu ý khi thời tiết xấu

Để đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an khuyến cáo người tham gia giao thông, nhất là khi di chuyển trên những cung đường miền núi phía Bắc nên cẩn trọng và thực hiện kiểm tra xe trước khi khởi hành, nhất là hệ thống đèn, phanh, lốp.

Khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù che khuất tầm nhìn cần bật toàn bộ đèn chiếu sáng, giảm tốc độ, chú ý quan sát, di chuyển với tốc độ thấp, số thấp cả khi lên và xuống đèo, dốc. Trên những đoạn đường cong cua, đường đèo dốc, do mặt đường hẹp, khả năng trơn trượt cao, phải đặc biệt chú ý không được vượt xe, nhất là vượt những xe khách, xe tải dài, xe container.

Khi đường đóng băng, phải tạm dừng, tuyệt đối không điều khiển phương tiện, đợi khi tan băng mới tiếp tục di chuyển, do đường trơn trượt và lốp xe ở Việt Nam không thích hợp khi di chuyển trên đường đóng băng; Tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn và hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông trên đường.

PV (tổng hợp)