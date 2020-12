Phải xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà vùng bão, lũ

Chiều 11/12, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khoa học về nhà ở an toàn cho vùng bão, lũ; giải pháp đảm bảo an toàn trong lũ quét, sạt lở đất và phòng chống sạt lở ven biển.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TCPCTT)

Ông Trần Quang Hoài - đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, hiện nay, ở miền Trung còn 223.008 nhà không an toàn trước bão; 152.820 nhà không an toàn trước lũ. Giải pháp quan trọng nhất là người dân tích cực xây dựng nhà cửa, chủ động gia cố, chằng chống đảm bảo an toàn nhà ở trước thiên tai và khôi phục nhà cửa sau thiên tai.

Từ chương trình chính sách theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, người dân 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận được hỗ trợ xây dựng nhà ở an toàn với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ - 16 triệu đồng/hộ; vay tối đa 15 triệu đồng/hộ trong 10 năm. Nhà ở phải đảm bảo sàn cao hơn mức ngập lụt cao nhất, diện tích tối thiểu 10m2; kết cấu kiên cố, mái bằng bê tông cốt thép hoặc hoặc, vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh bão. Đến tháng 10/2020, đã hỗ trợ 19.350/21.600 hộ.

Bên cạnh đó, nhà ở an toàn từ dự án quốc tế (Dự án GCF cho nâng cao năng lực hứng chịu của người dân ven biển miền Trung) hỗ trợ 1.700USD, đối ứng theo mức hỗ trợ của QĐ48 và kinh phí người dân. Mỗi địa phương thiết kế, ban hành 6 mẫu nhà ở an toàn để người dân lựa chọn.

Kết quả đã hỗ trợ hơn 3.440 nhà cho các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, còn có 795 nhà ở an toàn từ các tổ chức xã hội. Đại diện Quỹ Sống Foundation giới thiệu các mẫu nhà với từng cấp bão, ngập lũ với định mức xây dựng phù hợp với khả năng của nhiều người dân…

Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng đang xây dựng tài liệu hướng dẫn đồng bào miền Trung sửa chữa nhà đảm bảo an toàn trong bão, lũ, ngập lụt. Đồng thời, biên soạn tài liệu liên quan đến đảm bảo an toàn nhà ở khu vực miền núi, nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, tái thiết nhà cửa sau thiên tai là hết sức cần thiết. Vấn đề chính cần đặt ra là với nhà chống bão, lũ gồm những loại gì, loại nào thì nằm ở đâu; nếu làm chi phí hết bao nhiêu, sức chịu đựng đến đâu…

Với tinh thần “xây lại tốt hơn”, tức là nhà ở an toàn hơn, tiện lợi hơn, rẻ hơn, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tiếp tục làm rõ việc xây dựng nhà ở an toàn phòng chống bão, lũ này có đáp ứng khả năng chi trả của người dân hay không; nhà nước cần điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách gì để hỗ trợ người dân cải tạo, xây dựng nhà ở đảm bảo an toàn trước bão, lũ… và về lâu dài phải xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà vùng bão, lũ.

Minh Thư