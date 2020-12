Nghệ An: Tăng cường kỹ năng phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho bà con ngư dân

Việc phát huy hiệu các nghiệp đoàn nghề cá, đội dân quân biển ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã hạn chế được rủi ro do thiên tai gây ra trong quá trình đánh bắt trên biển, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân.