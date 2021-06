Nắng nóng trở lại Đà Nẵng – Bình Thuận, cả nước ngày nắng, đêm mưa rải rác

icon

Dự báo ngày và đêm nay (11/6), hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa rào rải rác, nhiều nơi ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to. Các tỉnh miền Trung bớt oi nóng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.