Năm 2020, ước tính thiệt hại hơn 35.000 tỷ đồng do thiên tai

Dự báo thời tiết ngày 5/11, khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dưới 18 độ C; trưa chiều nắng, nhiệt độ cao nhất trên 27 độ C. Do ảnh hưởng của bão số 10, Trung Bộ có mưa to đến rất to.