Vì sao xảy ra mưa tuyết trên đỉnh Fansipan ngày cận Tết?

Đỉnh núi Fansipan có mưa tuyết do nhiệt độ gần bề mặt đất thấp dưới 0 độ C, khi đó các tinh thể băng trong đám mây kết hợp với nhau tạo thành các bông tuyết, bông tuyết đủ nặng sẽ rơi xuống.

Từ ngày 8/2, đặc biệt trong sáng 9/2, tại đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện mưa tuyết cục bộ, có nơi dày tới hơn 30cm. Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, sáng 9/2, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan xuống khoảng -1 đến -3°C, độ ẩm tới 91%.

Đỉnh núi Fansipan bị mưa tuyết phủ trắng trong sáng 9/2.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: "Trong ngày 9/2, khả năng tại khu vực này tiếp tục có mưa đến 95%, càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu. Nguyên nhân gây ra mưa tuyết là do nhiệt độ gần bề mặt đất thấp dưới 0 độ C, khi đó các tinh thể băng trong đám mây kết hợp với nhau tạo thành các bông tuyết, bông tuyết đủ nặng sẽ rơi xuống. Cũng do nhiệt độ bề mặt ở mức thấp nên bông tuyết vẫn giữ được hình dạng mà không bị tan thành nước, do đó tạo thành mưa tuyết".

