Mưa lớn nhiều ngày ở Khánh Hòa: 1 người mất tích, sơ tán hơn 1.700 người dân, quốc lộ 27C ách tắc vì sạt lở đất

Theo Báo Khánh Hòa, 18 giờ ngày 29/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Khánh Hòa đã ban hành công điện về việc tiếp tục triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Theo cơ quan chuyên môn, ngày 29/11, trên địa bàn Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ đêm 29/11 đến ngày 1/12, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung trong đêm ngày 29 và 30/11.

Một đoạn đường bị nước lũ chia cắt tại xã Ninh Sơn, Ninh Hòa vào chiều 29/11. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Khánh Hòa, chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, tính đến 20 giờ ngày 29/11, các địa phương đã bố trí lực lượng tại 40 điểm ngầm, cầu, tràn nguy hiểm để chốt chặn, không cho người dân đi qua.

Các địa phương cũng đã thực hiện sơ tán 484 hộ (1.711 khẩu), trong đó tại Vạn Ninh: 50 hộ (171 khẩu) ở 2 xã Vạn Bình và Đại Lãnh; Nha Trang 434 hộ (1.542 khẩu) ở các phường/xã: Phước Đồng, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Lương, Vĩnh Phương.

Về tình hình thiệt hại, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Vạn Ninh báo cáo: Ngày 27/11, có 3 người dân đã đi rừng kẹp trái đác tại khu vực Thác Bay – Kèo Chò, xã Vạn Bình; trên đường về lúc 9 giờ ngày 29/11, anh T.V.Q (sinh năm 1996, thường trú tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú) bị lũ cuốn trôi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh đã huy động lực lượng, cùng với chính quyền địa phương xã Vạn Phú và người thân tổ chức tìm kiếm người mất tích. Đến nay chưa có kết quả.

Mưa lũ cùng khiến đường giao thông bị sạt lở hơn 1.000m3 đất đá thuộc đường Khánh Lê – Lâm Đồng (Km60+590 QL.27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh); đoạn đường Quốc lộ 1A qua phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, đoạn đường Nguyễn Tất Thành, đường 23/10 thành phố Nha Trang bị ngập cục bộ; Cuốn trôi 01 mố cầu tràn Sông Trang (huyện Khánh Vĩnh); cuốn trôi 50m ống thô của hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang (Khánh Vĩnh)...

Theo Tiền Phong, tối 29/11, giao thông trên đèo Khánh Lê nối Đà Lạt - Nha Trang (quốc lộ 27C) vẫn bị ách tắc do sự cố sạt lở xảy ra lúc 16h cùng ngày chưa được khắc phục, hàng chục xe ô tô bị kẹt trên đèo.

Nhiều ô tô bị ách tắc trên đèo Khánh Lê vì chưa khắc phục được sự cố sạt lở. (Ảnh: MXH)

Một lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại Km 60+200 đường quốc lộ 27C đèo Khánh Lê.

Một lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.3 (Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, khoảng hơn 1.000m3 đất đá rơi, chắn ngang đường; đơn vị đã đưa phương tiện lên điểm sạt lở để khắc phục sự cố.

Ngày 30/11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa nghỉ học phòng tránh mưa lũ

Tối 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có thông báo khẩn gửi các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc sở về việc tập trung ứng phó với mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở yêu cầu các đơn vị cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh được nghỉ học ngày 30/11 để phòng, tránh mưa lũ; tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra).

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tình hình mưa, lũ hiện nay; đồng thời, khắc phục ngay những thiệt hại do mưa, lũ gây ra (nếu có) và xây dựng kế hoạch học bù những ngày nghỉ do thiên tai vào thời gian thích hợp.

