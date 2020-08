Dự báo thời tiết ngày 3/8 và tin cuối cùng về bão số 2

Đầu giờ chiều nay (02/8), bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở trạm Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7.

Ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh. (Ảnh minh họa)

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan nên mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/8.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai 3/8

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, sáng 2/8/2020, tàu cá NA- 93679 TS đang neo đậu ở Lạch Cờn trú tránh bão số 2 tàu bị nghiêng, chìm. Cơ quan chức năng đang lên phương án trục vớt chiếc tàu.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến, tính từ 19 giờ ngày 31/7 đến 07 giờ ngày 02/8/2020 phổ biến từ 70- 200mm.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ qua, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xảy ra tình trạng sạt lở ở 4 vị trí đắc địa, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông qua lại.

Địa phương đã sẵn sàng phương án di dời dân khi có mưa lũ đến nơi ở an toàn như trụ sở UBND xã, trường học, đồn biên phòng, ở nhờ các nhà dân có nơi ở an toàn.

PV (tổng hợp)