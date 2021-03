Mưa đá lớn tại Điện Biên, nhà cửa, hoa màu thiệt hại nặng

Một trận mưa đá rất lớn xảy ra tại Điện Biên vào khoảng 18h ngày 21/3.

Ông Thùng Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Chà Nưa cho biết, trận dông lốc kèm theo mưa đá lớn xảy ra trên địa bàn xã vào khoảng 18h ngày 21/3 và kéo dài trong hơn 20 phút. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả của trận mưa đá này.

Lượng đá rất dầy, nhiều hạt đá to ghi nhận cỡ 2-3cm gây thủng mái nhà của một số hộ dân khu vực bản Nà Ín, nhiều diện tích hoa màu cũng bị hư hại. Do thời điểm xảy ra mưa đá vào chiều tối nên chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trận mưa đá có lượng hạt rơi dầy kèm theo dông.

Nhiều hạt mưa đá ghi nhận có đường kính lớn làm thủng nhiều mái nhà cửa người dân bản Nà Ín.

Một số hình ảnh do người dân ghi lại.

Lượng đá dồn lại sau trận mưa đá.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, lúc 16h30 chiều 21/3, trên sản phẩm ra đa xác định được một vùng mây gây mưa lớn và dông cho các huyện: Điện Biên; Điện Biên Đông; Mường Ảng. Vùng mây đối lưu này có xu hướng phát triển mở rộng thêm ra các địa bàn lân cận. Do đó, cảnh báo trong những giờ tới, các địa bàn huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà và thành phố Điện Biên Phủ có nguy cơ xảy ra mưa dông kèm sét và gió giật mạnh.

