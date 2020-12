Miền Bắc đón không khí lạnh dưới 10 độ C, nên điều chỉnh lịch học phù hợp

Liên quan đến đợt không khí lạnh nói trên, ngày 26/12, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Được biết cuối tháng này miền Bắc sẽ phải hứng chịu một đợt không khí lạnh rất mạnh, ông có thể nói rõ hơn về đợt không khí lạnh lần này?

Theo những phân tích mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 29/12 đến sang ngày 30/12 sẽ có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Trước tiên, đêm 29/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh. Sang ngày 30/12, không khí lạnh sẽ mở rộng xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Đây được dự báo là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm 2020 đến thời điểm hiện tại, nó sẽ khiến cho nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ nhiều nơi giảm xuống dưới 10 độ C. Ngay cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, hiện nay chúng tôi dự báo khoảng 70-80% sẽ có nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C trong đợt rét đậm, rét hại này.

Đợt rét đậm, rét hại này ở miền Bắc có đặc điểm gì khác so với đợt rét đậm, rét hại cách đây khoảng 12 ngày, thưa ông?

Trước hết chúng tôi dự báo, trong đợt rét đậm, rét hại này thì khoảng thời gian có thể có nhiệt độ thấp nhất rơi vào đêm 30/12 và đêm 31/12.

Các thông tin hiện nay chúng tôi nhận thấy có mấy đặc điểm của đợt rét đậm, rét hại lần này, đó là: Không kéo dài, các dự báo của chúng tôi là khoảng đêm 2/1/2021 nhiệt độ thấp nhất tăng khá nhanh.

Đợt này rét khô, tức là rất rét và buốt vào ban đêm, nhưng ban ngày buổi trưa có thể có hửng nắng. Kể cả trong trong 2 ngày rét nhất là 30/12/2020, 31/12/2020 và 1/1/2021 cũng có thể trời hửng nắng chứ không âm u, nên cảm giác rét buốt chủ yếu về đêm và sáng sớm.

Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 15/12 vừa qua, tại các vùng núi cao như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đã xuất hiện băng giá, mưa tuyết, vậy đợt rét này có xảy ra hiện tượng này không, thưa ông?

Đối với khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hay đỉnh Fansipan (Lào Cai) dự báo lần này nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C, thấp hơn đợt rét trước (0,8 độ C). Tuy nhiên, do đợt rét này mưa rất ít, độ ẩm thấp hơn so với đợt rét trước nên khả năng xảy ra mưa tuyết ở khu vực này vẫn thấp, nhưng khả năng băng giá vẫn xảy ra.

Sáng sớm 21/12/2020, đỉnh Fansipan đã xuất hiện tuyết phủ trắng. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Như ông trao đổi, nền nhiệt ở miền Bắc vào thời điểm không khí lạnh tràn về nhiệt độ thấp nhất phổ biến là dưới 10 độ C, điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là các cháu học sinh phải đi học vào thời điểm sáng sớm. Vậy Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia có khuyến cáo gì cho ngành giáo dục?

Đây là nội dung dự báo tác động của thời tiết của chúng tôi. Trong những ngày miền Bắc hứng chịu đợt rét đậm, rét hại nói trên thì nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C sẽ rơi vào thời điểm 4h-7h sáng trong ngày. Đến 8h sáng trời bắt đầu ít mây và hửng nắng, nhiệt độ tăng khá nhanh, đến buổi trưa có thể tăng lên đến 16-17 độ C.

Theo ngưỡng nhiệt độ thì đúng là đủ điều kiện nghỉ học, tức là nhiệt độ lúc 6h sáng dưới 10 độ C là học sinh tiểu học trở xuống có thể nghỉ học. Tuy nhiên, đợt này là rét khô, tức là khoảng 9-10h trời lại ấm (12-13 độ C), lúc này nhiệt độ không dưới 10 độ C nữa nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe học sinh. Các trường có thể bố trí lịch thi học kỳ, lịch học đầu giờ sáng lùi lại 1 tiết là được.

Còn đối với dự báo xa hơn, ông có thể đưa ra nhận định thời tiết dịp nghỉ Tết Âm lịch 2021 sắp tới?

Thời điểm này còn quá sớm để đưa ra nhận định thời tiết dịp Tết Âm lịch 2021. Tuy nhiên, hiện nay 1 tháng chúng tôi đã đưa ra các bản tin dự báo 10 ngày.

Trong vòng 1 tháng tới chúng tôi nhận định, giai đoạn cao điểm không khí lạnh là từ nay cho đến khoảng 25-26/1/2021.

Đến Tết Âm lịch, tức là đầu tháng 2/2021 thì tần suất của các đợt không khí lạnh giảm dần, nó vào giai đoạn nửa cuối của mùa Đông chứ không còn là chính Đông như tháng 1/2021. Nghĩa là, 1 tuần trước Tết Âm lịch miền Bắc sẽ còn xuất hiện những đợt không khí lạnh tương đối mạnh.

Xin cảm ơn ông!

