Miền Trung mưa lớn đến hết ngày mai, miền Bắc mù sương, Hà Nội ô nhiễm không khí

Các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến ngày mai (18/11). Ở phía Bắc, trời lạnh, sáng sớm sương mù dày, mưa rải rác ở một số nơi; Hà Nội ô nhiễm không khí nhiều ngày.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm qua đến sáng nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa đo được từ 03h ngày 16/11 đến 03h ngày 17/11 ở một số khu vực như: Hồ Nước Rôn (Quảng Nam) 240.4mm, Trà My (Quảng Nam) 240.2mm, An Hưng (Bình Định) 232.5mm, Trà Kót (Quảng Nam) 196.4mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ hôm nay (17/11) đến ngày mai (18/11), ở Trung Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo:

Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ hôm nay đến ngày mai, phổ biến 120-280mm, có nơi trên 350mm.

Ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa ngày hôm nay phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến 50-150mm, từ hôm nay đến ngày mai, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Ninh Thuận, Bình Thuận từ hôm nay đến ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Mưa lớn nhiều ngày ở Bình Định, trường THCS số 3 Tuy Phước bị ngập, học sinh phải nghỉ học. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/11 như sau:

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh; phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Miền Bắc có rét đậm, rét hại trong tháng 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021-2/2022; đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Nền nhiệt độ trung bình trong mùa đông 2021-2022 có khả năng thấp hơn so với mùa đông 2020-2021. Trong thời kỳ này, trời ít mưa và tổng lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục đề phòng các đợt mưa vừa mưa to diện rộng xảy ra từ nay đến nửa đầu tháng 12/2021.

Theo dự báo, mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc muộn, trong thời kỳ những tháng mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Theo nhận định, từ nay đến hết năm 2021, có khoảng 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam. Những tháng đầu năm 2022, vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Theo Zing, sáng nay, Hà Nội tiếp tục chìm trong bầu không khí đặc quánh của sương mù và bụi bẩn. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp của đợt ô nhiễm không khí này. Không khí lạnh suy yếu, thời tiết ấm lên, các chất ô nhiễm từ hoạt động giao thông, xây dựng không giảm, không thể khuếch tán.

Lúc 7h, Airvisual thể hiện chỉ số AQI trung bình tại Hà Nội là 120 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe con người. Trong khi đó, kết quả quan trắc của PamAir cho thấy tất cả khu vực nội thành đang có chất lượng không khí báo động. Chỉ số AQI dao động 170-250 đơn vị, ngưỡng rất xấu.

Khu vực có mật độ chất ô nhiễm cao là các quận Cầu Giấy và Hai Bà Trưng, chỉ số AQI trên 250 đơn vị. Điểm quan trắc tại Vân Côn (Hoài Đức) được cảnh báo mức độ ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại với hơn 363 đơn vị.

Ngoài Hà Nội, chỉ số AQI tại các tỉnh, thành phố lân cận cũng ở ngưỡng có hại. Nhiều nơi như Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên... có AQI trên 200 đơn vị, mức độ ô nhiễm tương đương Hà Nội. Còn khu vực miền núi phía Bắc ghi nhận chỉ số ô nhiễm không đáng kể, ở ngưỡng an toàn.

