Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày 28/7

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay nhiều khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh, thành ở Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt trên 37 độ C và sẽ giảm dần từ ngày mai.