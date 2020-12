Mưa lớn kéo dài, nhiều tỉnh Trung Bộ ngập sâu, sạt lở đất vùng núi

Trong ngày và đêm nay (1/12), các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn liên tục trong những ngày qua đã làm nhiều vùng thấp trũng ngập nặng, vùng núi sạt lở đất.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được từ 07h ngày 30/11 đến 01h ngày 01/12 phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 125mm, Trà My (Quảng Nam) 262mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 117mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 160mm, M Đrăk (Đắk Lắk) 151mm...

Trường Mầm non Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang) bị ngập. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Dự báo, ngày và đêm nay (01/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm; ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa, có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm nay (1/12)

Hà Nội:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi cao 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

Nha Trang vẫn ngập nặng, học sinh Khánh Hòa nghỉ học ngày 1/12

Theo Báo Khánh Hòa, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Nha Trang cho biết, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lúc 15 giờ ngày 30/11 tại Đồng Trăng đạt 6,69m dưới báo động 1 là 1,31m.

Do điều tiết xả lũ kết hợp mưa lớn kéo dài, một số vùng trũng thấp tại các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái, Phước Đồng…, nước vẫn chưa rút.

Tính đến chiều 30/11, lực lượng chức năng đã di dời 434 hộ/1.542 nhân khẩu của TP Nha Trang.

Từ 13 giờ ngày 30/11, các địa phương có những điểm, khu vực xung yếu (Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa…) tiếp tục tổ chức vận động nhân dân di dời.

Do tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, chiều 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có thông báo khẩn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 1/12 để phòng, tránh mưa lũ.

Học sinh nghỉ học theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa gồm có: các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.

