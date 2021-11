Miền Bắc đón đợt rét đậm mới từ đêm mai, vùng núi cao dưới 5 độ C

Những ngày này, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gồng mình ứng phó với đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi, đặc biệt các vùng trũng thấp miền núi.

Theo kết quả đo đạc, thống kê của Trung tâm dự báo và khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm qua đến chiều nay (29/11), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 19h ngày 28/11 đến 13h ngày 29/11) như: Lộc Thủy (Thừa Thiên Huế) 265.4mm, Thọ Quang (Đà Nẵng) 155.2mm, Phước Năng (Quảng Nam) 309.6mm, Ba Nam (Quảng Ngãi) 377.2mm, Ba Lế (Quảng Ngãi) 336.6mm, An Quang (Bình Định) 254mm, An Hưng (Bình Định) 236.1mm,…

Cơ quan khí tượng dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ chiều nay ở vào khoảng 5,5-6,5 độ Vĩ Bắc; 104,5-105,5 độ Kinh Đông kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió Đông nên từ nay (29/11) đến ngày mai (30/11), ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo như sau:

Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300mm.

Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên phổ biến 50-80mm, có nơi trên 130mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên nên từ nay (29/11) đến ngày 30/11 ở khu vực Nam Bộ và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá:

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: cấp 2.

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Nguyên: cấp 1.

Mưa lớn kéo dài, sạt lở bủa vây huyện miền núi Quảng Nam Mưa lớn liên tục làm mực nước các sông dâng cao, đường lên các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) bị chia cắt, nhiều nơi bị sạt lở.

Trong khi đó, ở miền Bắc, thời tiết ngày đầu tuần nắng ấm, trời khô hanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 25-26 độ C. Trạng thái thời tiết này sẽ duy trì tới hết ngày mai (30/11). Từ gần sáng mai (30/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ chiều mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong 5-7 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm 01/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ, vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Khu vực Hà Nội: Trong 5-7 ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm mai (30/11) nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 13-15 độ. Từ đêm 01/12, nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ 11-13 độ. Trời rét.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm nay (29/11) và ngày mai:

Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ; vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Dự báo xu thế thời tiết các khu vực 10 ngày, từ đêm 29/11 đến ngày 9/12:

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 29/11-09/12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-07/12, trời rét với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 29/11-09/12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-07/12, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 29/11-09/12, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/11-07/12, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm thêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 29-30/11, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; từ đêm 30/11 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 01-09/12, có mưa vài nơi, riêng thời kỳ ngày 04-06/12 phía nam có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 29-30/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ đêm 30/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 01-09/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 04-06/12 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 29-30/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ đêm 30/11 có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 01-09/12, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 29-30/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ ngày 01-09/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây ngày 1/12 có mưa rào và dông rải rác.

PV