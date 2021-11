Từ đêm nay 7/11 nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống còn 15 độ, trời trở rét

icon

Dự báo, sáng nay (16/10) Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ, riêng ngày 18/10 trời rét. Từ hôm nay đến ngày 18/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.