Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến hết ngày mai

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (09/6) đến hết ngày 10/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.