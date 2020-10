Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở lớn

Theo dự báo của Trung tâm KTTV Quốc gia, trong đêm 30/10 và sáng 31/10, ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo ngày 31/10, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, có nơi lượng mưa trên 300mm.

Trung tâm KTTV Quốc gia cho biết, ngày 30/10, ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo đó, trong 6 tiếng qua tính từ 07h đến 13h ngày 30/10, lượng mưa phổ biến 30-80mm; riêng ở khu vực phía Đông Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa 100 – 250mm, có nơi trên 300mm.

Trong đó, một số nơi ở Nghệ An có lượng mưa lớn như: Hưng Nguyên 148.2mm, Thanh Chương 110.8mm; Tại Hà Tĩnh như Can Lộc 273.0mm, Thạch Hà 342.2mm, TP Hà Tĩnh 281.4mm, Cẩm Xuyên 265.8mm…

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên trong đêm nay và sáng ngày mai (31/10) ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-180mm; có nơi trên 300mm.

Từ chiều 31/10, mưa giảm dần.

Dự báo, trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Cả, sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên, sông Ngàn Phố tiếp tục xuống chậm.

Đêm nay đến sáng 31/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,4m, trên BĐ2 0,5m; Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm xuống mức BĐ1; Trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 8,7m, dưới BĐ2 0,3m (với điều kiện tổng lưu lượng xả trên các thủy điện thượng nguồn từ 500-700m3/s); Trên sông La tại Linh Cảm lên mức 5,2m, dưới BĐ2 0,3m.

Đến chiều 31/10, mực nước sông Cả tại Nam Đàn lên mức 7,5m, trên BĐ2 0,6m; sông La tại Linh Cảm dao động ở mức 5,3m, dưới BĐ2 0,2m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi ở Nghệ An, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Đô Lương, Nghĩa Đàn;

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, các khu đô thị tại Nghệ An như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc, TX Cửa Lò, TP Vinh; Tại Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh.

PV