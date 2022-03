Dự báo thời tiết tháng 3: Miền Bắc nồm ẩm ướt át, miền Nam nhiều ngày nắng nóng

Không khí lạnh giảm cường độ, miền Bắc đang trải qua những ngày ẩm ướt do nồm ẩm, sương mù và mưa phùn về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Ở phía Nam, từ nửa cuối tháng 3 liên tục xuất hiện nắng nóng 35 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, không khí lạnh (KKL) suy giảm dần về cường độ, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện sương mù, sương mù nhẹ và mưa, mưa nhỏ rải rác tập trung vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày tăng cao, nồm ẩm xuất hiện, tường nhà, sàn nhà ''chảy nước'', người dân cần lưu ý các biện pháp xử lý tình trạng ẩm ướt, nấm mốc trong gia đình.

Sương mù dày đặc về đêm và sáng sớm ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung vào nửa cuối tháng.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (01-10/3/2022), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của KKL tăng cường yếu lệch đông trong khoảng ngày 02/3 và khoảng ngày 06-07/3. Thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, có ngày có mưa nhỏ; riêng chiều tối và đêm 06 đến sáng 7/3 có mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong tuần đầu tháng 3.

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa; khoảng ngày 03 và 06-07/3 mưa dông trái mùa có khả năng xuất hiện cục bộ tập trung về chiều tối và tối. Riêng miền Đông Nam Bộ trong những ngày đầu tháng 3 có nơi có nắng nóng.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến khoảng 10-20mm, riêng khu vực vùng núi phía bắc: 15-30mm, có nơi cao hơn. Khu vực Trung Trung Bộ phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên - Nam Bộ phổ biến dưới 10mm, riêng ven biển Nam Bộ 15-25mm, có nơi cao hơn. Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/3), nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ C, các nơi khác thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN. Tổng lượng mưa tại Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ phổ biến 15-30mm, có nơi cao hơn; các nơi khác phổ biến dưới 15mm.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (21-31/3), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn khoảng từ 0,0-0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến dưới 15mm, riêng khu vực Trung Trung Bộ 10-30mm, có nơi cao hơn.

Dự báo xu thế thời tiết các khu vực trong 10 ngày, từ 4/3 đến 13/3 như sau:

Khu vực Hà Nội

Từ 4-6/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 6-8/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét trong ngày 7/3, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 9-13/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ 4-6/3 và từ đêm 7-13/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 6-7/3, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 3-6/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng ngày 5-6/3 đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 6-8/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét trong ngày 7/3, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 9-13/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 3-6/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 6-7/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Từ ngày 08-13/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng ngày 8/3 phía Nam có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 3-6/3, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 07-08/3, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 9-13/3, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ đêm 03-13/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 03-13/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

PV