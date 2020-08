Dự báo thời tiết ngày 4/8: Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ ngập nhiều nơi

Dự báo thời tiết ngày 4/8, các tỉnh Bắc Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nền nhiệt thấp; khu vực Trung Bộ ngày nắng, có mưa rải rác và dông.

Theo Trugn tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ đang hoạt động mạnh nên từ đêm nay (03/8) đến ngày 05/8 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt; khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to 150-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Nhiều tuyến đường tại TP Hải Phòng bị ngập sau cơn mưa lớn kéo dài ngày 2/8.

Từ đêm 05 đến ngày 08/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam được thiết lập kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4/8)

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, một số điểm trong các khu dân cư bị sạt lở gây mất an toàn cho người dân. Tại TP Hạ Long, khoảng gần 50m kè tại khu vực tổ 6, khu 5, phường Trần Hưng Đạo xuống khu vực phía dưới bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến gần chục hộ dân sinh sống. 30m tường kè chắn đất của dự án đô thị Từ Liêm, tổ 12, khu 2, phường Hà Khánh (TP Hạ Long) cũng đã bị sạt lở, làm ảnh hưởng đến 32 hộ dân phía dưới kè. Sạt lở kè tại tổ 26 khu 3, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long); sập 1 mái nhà dân tại tổ 3, khu 8, phường Hồng Hà (TP Hạ Long)…

PV (tổng hợp)