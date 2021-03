Miền Bắc mưa rải rác, miền Nam khô nóng

icon

Dự báo thời tiết ngày 12/3, ở Bắc Bộ tiếp tục nắng ấm vào buổi trưa chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 27-28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ; Nam Bộ nắng to, đặc biệt miền Đông Nam Bộ nắng gắt 37 độ C.