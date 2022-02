Thời tiết hôm nay (mùng 7 Tết): Miền Bắc mưa rét, sương mù bao phủ diện rộng

icon

Dự báo thời tiết hôm nay tại Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, trời rét, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to; nhiệt độ cao nhất trong ngày dưới 20 độ C. Ở phía Nam trời nắng to, chiều tối mưa rào.